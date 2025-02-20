Artvin’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kar yağışının gün boyu devam etmesi ve olumsuz hava şartlarının ulaşımı etkileyebileceği belirtilerek, riskleri en aza indirmek amacıyla tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava şartlarının karşı dikkatli olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.