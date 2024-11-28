Artvin-Ardahan karayolunun 19. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından tek şeritten ulaşıma tekrar açıldı.

Artvin’de 2 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonucu Artvin-Ardahan karayolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu için bölgeye sevk edilen ekiplerce çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yol yapılan çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.