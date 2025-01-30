Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında, Artuklu 1. Cadde esnafıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Dara Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Memduh Dinler, Defterdar Şahin Demirci, Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Tunç, mahalle muhtarları ve 1. Cadde esnafı katıldı.

Toplantıda, bölgenin kimliğini koruyarak şehir estetiğini geliştirmek amacıyla çeşitli konular ele alındı. Bu konular arasında UKOME kararı ile park yasağı uygulamaları, işletmelerin fiyat politikalarının gözden geçirilmesi ve alternatif menüler oluşturulması, ürün fiyatlarının daha görünür hale getirilmesi, yöresel ürünlerin menülerde öne çıkarılması ve kültürel ikramlara ağırlık verilmesi, çevreye verilen yüksek ses kirliliğinin önlenmesi, kaldırım işgali ve ürünlerin dışarıda sergilenmesinin düzenlenmesi, ayrıca işletmelerin teraslarında yer alan ve şehir siluetini bozan yapıların ortadan kaldırılması yer aldı.

Vali Tuncay Akkoyun, esnafların görüş ve önerilerini dinleyerek, şehir estetiğini ve ticaretin düzenini korumanın yanı sıra bölgenin yapısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Toplantıda alınan kararların, Artuklu’nun çehresini olumlu yönde değiştireceği ifade edildi.

Artuklu 1. Cadde esnafı, toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek iş birliğine hazır olduklarını belirtti.