Mardin’in Artuklu Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmede, ek protokol imzalanarak çalışanlara yüzde yüz zam yapıldı.

Mardin’in Artuklu Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmede, ek protokol imzalanarak çalışanlara yüzde yüz zam yapıldı.

İmza törenine Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Hak-İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Belediye Meclis Üyeleri ile belediye çalışanları katıldı. En son Ekim 2022 yılında imzalanan sözleşmeyle birlikte 6 ay içinde toplam yüzde 100’ün üzerinde zam alan belediye işçileri, törenin yapıldığı salonda Başkan Tatlıdede ve ekibine teşekkür etti.

Ek protokolle yüzde 25’lik bir zammın daha yapılarak personellerin yüzü güldürüldü. Her zaman personellerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Tatlıdede, “Geçtiğimiz Ekim ayında bir toplu iş sözleşmesi protokolü imzalamıştık. Ancak gelişen ekonomik nedenlerden dolayı personelimizin refah seviyesini yükseltmek için ortak bir karar alarak ek protokol imzaladık. Daha önce yüzde 65 zam yapmıştık, bugün de yapılan ek protokolle yüzde 25’lik zam daha yapıldı. Böylelikle toplamda 6 ay içinde yüzde 100’ün üzerinde bir zam yaptık. Personellerimize hayırlı uğurlu olsun. Bizler daima onların yanındayız. Onların emekleri ve çabaları bizim için çok kıymetlidir” dedi.