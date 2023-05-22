Mardin Artuklu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Görüşmede sosyal haklarla birlikte yüzde 110 oranında zam kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu işçilerine yönelik yapılacak zam mutabakat metnini Artuklu Belediyesi olarak da uygulamaya konulduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, en düşük kadrolu işçi ücreti 11 bin TL’den 23 bin TL’ye yükseltildiğini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana daima işçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Tatlıdede, “Bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde Artuklumuz’un geleceği için mesai arkadaşlarımızla birlikte birçok başarılı çalışmaya imza attık. Bu çalışmaların her birinde çalışanlarımızın emeği ve alın teri bulunmaktadır. Mesai arkadaşlarımıza daha iyi imkanlar sunabilmek için yetkili sendikamız ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde kadrolu işçi statüsündeki çalışma arkadaşlarımızın aylık ücretlerine, tüm sosyal hakları içine dahil ederek yüzde 110’luk bir artış gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz artış ile birlikte, kadrolu işçi statüsündeki ekip arkadaşlarımızın en düşük maaşı 23 bin TL olarak belirlendi. İmkanlarımız dahilinde daima personellerimiz için en iyisini yapmaya gayret gösterdik. İnşallah bu oranlarda tüm işçi kardeşlerimizi memnun edecektir. 1 yıla yakın bir süredir beraber yürüdük, bundan sonra da daha adil ve daha eşit bir şekilde mesai arkadaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. Bu ilçe için çok büyük işler yaptık, yapıyoruz. Onun için tüm personellerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, yapılan zamların tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.