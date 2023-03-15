Mardin’in Artuklu Belediyesi, yeşil alanların arttırılması için "Her Fidan, Geleceğe Bir Umut" projesi ile kenti yeşillendiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin dört bir yanında önce inceleme yapıldıktan sonra, fidan dikim çalışmalarına başlandı. Fidan dikim çalışmalarının yanında yol yapım ve sosyal faaliyet çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. "Her Fidan, Geleceğe Bir Umut" projesiyle beraber kentin birçok noktası yeşil alanlara kavuşarak vatandaşlara rahat nefes alması sağlanacak.

Dikilen her fidanın geleceğe nefes olduğunu belirten Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, “Artuklu Belediyesi olarak nasıl ki kentin ulaşım ve benzeri sorunlarına çözüm buluyorsak, vatandaşlarımızın hayat konforunu arttırmak ve daha yeşil bir Artuklu için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz şuan kentin dört bir yanında yol yapım çalışmalarından sosyal faaliyetlere kadar her alanda çalışmalarını yürütüyor. Kentimizi yeşillendirmek için de Park ve Bahçeler müdürlüğümüze bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında belirlenen bölgelerde yeni ağaçlar ekilerek yeşillendirme çalışmaları yapıyor. İnşallah Artuklu’muzu yemyeşil bir kent haline dönüştüreceğiz” dedi.