Mardin’de DEM Partili Artuklu Belediyesi’nin sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine biriken çöpleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri topladı.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi’nde, DEM Partili Artuklu Belediyesi’nin sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu ciddi bir çevre kirliliği sorunu ortaya çıktı. Belediyenin düzenli olarak yapması gereken temizlik hizmetlerini aksatması, mahallede çöp yığınlarının birikmesine ve halk sağlığını tehdit eden alanların oluşmasına neden oldu.

Mahalle sakinlerinin defalarca ilettiği taleplerin cevapsız kalmasının ardından, Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı devreye girerek temizlik çalışmalarını üstlendi. Ekipler, Çınar Caddesi üzerindeki Sağlık Merkezi yanında biriken çöpleri iş makineleri ve personel desteğiyle toplayarak mahallede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kabala Mahallesi sakinleri, Artuklu Belediyesi’nin kendilerine hizmet vermemesinden dolayı yerine duydukları rahatsızlığı dile getirerek, "Artuklu Belediyesinden hizmet alamıyoruz. Çöpler haftalarca toplanmıyor. Bu durum hem sağlığımızı tehdit ediyor, hem de yaşam kalitemizi düşürüyor" ifadelerinde bulundu.