Mardin STK Platformu tarafından, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarından ötürü Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’ye "Teşekkür Plaketi" verildi.

Platform dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, sendika temsilcileriyle birlikte Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ile bir araya geldi. Mardin STK Platformu tarafından hazırlanan teşekkür plaketi heyet tarafından Başkan Tatlıdede’ye takdim edildi.

Nazik ziyaretlerinden ve bu ince düşüncelerinden ötürü kendilerine teşekkür eden Başkan Tatlıdede, Deprem bölgesinden gelen ihtiyaç talebine göre bölgeye desteklerinin her daim süreceğini vurguladı.