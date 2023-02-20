Adıyaman’a destekte bulunmak için depremin ilk günlerinden itibaren afet bölgesine giden Artuklu Belediye ekiplerinin geri dönüşü coşkuyla karşılandı.

Adıyaman’a destekte bulunmak için depremin ilk günlerinden itibaren afet bölgesine giden Artuklu Belediye ekiplerinin geri dönüşü coşkuyla karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Artuklu Belediyesi ekipleri teyakkuza girerek AFAD ile koordinasyon sağlayıp afet bölgesine gerekli tüm desteği verdi. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’a görevlendirilen Artuklu Belediyesine bağlı ekipler, bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Mardin’e dönüş yaptı. Ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Tatlıdede, ekiplerin görev bölgelerinde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Artuklu Belediyesi olarak depremin ilk günlerinden itibaren her yönden afet bölgesine destekte bulunduklarını belirten Artuklu Belediyesi Başkanı Mehmet Tatlıdede, “Artuklu Belediyesi olarak deprem faciasının ilk gününden beri gece gündüz sahada olarak her alanda elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Gerek insani yardım anlamında, gerekse de iş makinaları ve personel konusunda bölgeye destek sağladık. Ekiplerimiz afetin en fazla etkili olduğu illerden biri olan Adıyaman’da bögledeki kurumlarla koordineli bir şekilde çalışma yürüttüler. Onlar da bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak selametle geri geldiler. Onlara orada yaptıkları çalışmalardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah milletimize bir daha böylesi büyük bir afet yaşatmasın. Bu büyük afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Yaralı depremzedelerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah devlet millet el ele vererek bu günleri de aşacağız” dedi.