Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Öğretmen Necmi Karataş Özel Uygulama Okulunda düzenlenen etkinliğe Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve eşi Ayşegül Tatlıdede de katıldı. Başkan Tatlıdede, özel öğrencilerle tek tek ilgilenerek kendilerine hediyeler takdim etti, daha sonra hep birlikte pasta kesimi yapıldı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde de fidan dikimi yapıldı. Başkan Tatlıdede, özel öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti.

“Özel öğrencilerimizi yalnız bırakmamak ve onlarla eğlenceli bir vakit geçirmek istedik”

Bu özel günde, özel çocuklarla birlikte oldukları için mutlu olduklarını belirten Artuklu Belediyesi Başkanı Mehmet Tatlıdede, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde bugün bizde Artuklu Belediyesi olarak özel öğrencilerimizi yalnız bırakmamak ve onlarla eğlenceli bir vakit geçirmek istedik. Bugün ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu güzel yavrularımız ile bir araya geldik. Onlarla güzel vakitler geçirdik. Beraber pasta kesip günlerini kutladık. Ayrıca yine ekiplerimiz tarafından getirilen fidanları da ‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’ çerçevesinde okul bahçesinde birlikte ektik. Onların yüzlerindeki tebessüm bizim için çok anlamlıydı” dedi.