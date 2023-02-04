Mardin’de Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kar temizleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek “Bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız” dedi.

Mardin’de Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kar temizleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek “Bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız” dedi.

Artuklu ilçesinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri çalışmalarına kar yağışıyla beraber devam etti. İlçeye bağlı kırsal alanlarda da çalışmalar devam ederken Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede çalışmaları yerinde inceledi.

“Bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız”

Belediye Başkanı Tatlıdede kendilerinin de ekip arkadaşları ile birlikte sahada olduğunu belirterek, “Ekiplerimiz şuan hem kırsal hem de merkez mahallelerimizde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar ulaşıma kapalı olan birçok kırsal mahallemizin yollarını yeniden açarak trafik akışının eksiksiz yapılabilmesini sağladık. Şu an bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız. Ekiplerimizin yaptığı çalışmaları yerinde ziyaret ederek bilgi aldık. Ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. İnşallah en kısa zamanda tüm kapalı yollarımızı açmış olacağız. Kar yağışı devam ettiği sürece bizler de sahada olup vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.” şeklinde konuştu.