Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen “Artistik Cimnastik Kadın-Erkek, Yıldız-Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası” açılış seremonisi’nin ardından başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı 2022 faaliyet programında yer alan ve 30 Eylül - 02 Ekim tarihleri arasında Adana, Ankara, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin ve Sakarya illerinden 80 erkek, 43 kadın olmak üzere 123 sporcunun katılımıyla düzenlenen “Artistik Cimnastik Kadın-Erkek, Yıldız-Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası” Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Cimnastik Salonu’nda açılış seremonisinin ardından başladı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor hizmetleri müdürü Osman Yıldızbakan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Göktekin düzenlenen açılış seremonisinde Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulundular.

İlk gün yapılan birbirinden çekişmeli mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular;

Büyük Erkekler

1.Sercan Demir (Bolu)

2.Mehmet Ayberk Koşak (İzmir)

3.Yunus Emre Gündoğdu (İzmir)

Büyük Kadınlar

1.Sevgi Seda Kayışoğlu (Bolu)

2.Bengisu Yıldız (Ankara)

3.Derin Tanrıyaşükür (İstanbul)

Genç Erkekler

1.Altan Doğan (İzmir)

2.Volkan Arda Hamarat (İzmir)

3.Umut Mehmet Filiz (İzmir)

Genç Kadınlar

1.Atiye Berra Karademir (Bolu)

2.Beren Bay (Ankara)

3.Zeynep Kurtuluş (İzmir)

Yıldız Erkekler

1.Niki Berk Kaya (Bolu)

2.Deniz Şükrüoğlu (Ankara)

3.Sadican Teomanlı (İstanbul)

Yıldız Kadınlar

1.İnci Kaleköylüoğlu (İstanbul)

2.Naz Aktürk (İstanbul)

3.Bilge Korkusuz (İstanbul)

3.Gülbahar Ece Gerdan (Ankara)