Mersin’in ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası eleme müsabakalarıyla başlayacak. 25 ülkeden 98 sporcunun katıldığı turnuva, 3 gün sürecek.

Mersin’in ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası eleme müsabakalarıyla başlayacak. 25 ülkeden 98 sporcunun katıldığı turnuva, 3 gün sürecek.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda yapılacak. Kupa öncesi bir otelde basın toplantısı düzenleyen Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin’in kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi. 5’incisini organize ettikleri bu dünya kupasını her yıl katılımcı sayısını artırarak yapmaya devam ettiklerini kaydeden Çelen, "İlk senelerde yaptığımız yarışmaları hatırlıyorum ve bu kadar çok katılım olmuyordu. Günden güne, yıldan yıla bizim bu yaptığımız organizasyonların kalitesi, düzenliliği, Mersin halkının gösterdiği ilgi, kamu kurumlarının verdiği katkılar ve bizim ısrarla Mersin’de düzenleme talebimiz hem olumlu karşılandı. Her yılda daha kaliteli hale geliyor. Bu yıl birçok ülkeden artık katılımcılar gelmeye başladı. Çok kaliteli sporcular dünya kupamıza gelmeye başladı. Bizim sporcularımız da buradalar. Hepsi bizim gözümüzü kamaştırıyorlar. Artık dünya yıldızı oldular. Burada 1-2 sporcuyla katıldığımız dünya kupasından, bugün artık masayı doldurur hale geldik. Biliyorsunuz bütün sporcuların temeli 3 yaşında başlıyor ve çok uzun yıllar devam eden disiplin, olimpiyatların ana branşlarından bir tanesi. Biz Cimnastik Federasyonu olarak aynı zamanda kendimize bir sporcu fabrikası görevi üstlendiğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"120 bin lisanslı sporcuya ulaştık"

Artık rol model sporcularının da olduğunu vurgulayan Çelen, "Dünya, Avrupa şampiyonlarımız var. Olimpiyat madalyalı sporcularımız oldu. Artık Türkiye’nin tanıdığı yıldız sporcularımız oldu ve buda bizim sorumluluğumuzu günden güne artırdı. Tabi biz Mersin’i seçmemizin en büyük nedeni, biliyorsunuz ki Akdeniz Oyunlarında yapılan bir cimnastik salonu var. Mersin’de hiç cimnastikçi yoktu günden güne çok kalabalık kulüpler ve sporcular olmaya başladı. Hatta artık Mersin’den Milli Takıma sporculara gelmeye başladı. Tabi Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak son 8 yılda 12 ilden 81 kentte, bin 200 lisanslı sporcudan, 120 bin lisanslı sporcuya, 600 yarışmacı sporcudan, 25 bin yarışmacı sporcuya gelen bir yapımız oluştu. Bugün burada artistik cimnastik için buradayız ama bizim birçok branşımız daha var" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızdan finaller ve madalyalar bekliyoruz"

Bu kupada hedeflerinin çok büyük olduğunun altını çizen Çelen, "Sporcularımızdan finaller ve madalyalar bekliyoruz. Tabi bu yarışmadan sonra bizim ana hedefimiz olan İngiltere’de bir dünya şampiyonamız var. Olimpiyatların ilk eleme müsabakaları yapılacak. Bu yarışmalar bizim için hep hazırlık müsabakaları görevi görüyor. O bakımdan sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum. Umarım finallerde tüm sporcularımız madalya alır ve İstiklal Marşımızı okutur, Türk halkını bir kez daha gururlandırır" diye konuştu. Uluslararası Cimnastik Federasyonu Erkekler Artistik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Arturs Mickevics ise Türk Cimnastik Federasyonu ile çok üst düzeyde ilişkileri olduğunu belirterek, "Birçok şampiyona bu yüzden Türkiye’de yapılıyor. Özellikle son yıllarda Türk cimnastikçilerinin Avrupa’da, Akdeniz Oyunları gibi büyük organizasyonlarda altın madalya almaları bizi de mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de Türk cimnastiğiyle kol kola çok ciddi çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Ferhat Arıcan: "Dünya Şampiyonasında takım olarak ilk 8’e girip dünya finali yapmak istiyoruz"

Milli sporcu Ferhat Arıcan da burada yarışmaktan çok mutlu olacağına vurgu yaparak, "Dünya Kupası’nın 5’incisini düzenliyoruz. Bu da organizasyonu iyi yaptığımızın göstergesidir. Seneye Antalya’da Avrupa Şampiyonası yapılacak. O yüzden sadece Türk cimnastiğinin sadece sportif anlamda başarıları değil organizasyon anlamında da başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum. Dünya Şampiyonası öncesi son provamız. O yüzden takım için çok önemli bir yarışma. Bu yarışmada Dünya Şampiyonasında yapacağımız serileri deneyeceğiz. Şu anda takımımız hazır. Bu yıl takım olarak çok büyük başarılar elde ettik. Takımın kaptanı olarak gurur duyuyorum. Şu anda en büyük hedefimiz kaldı, Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonasında takım olarak ilk 8’e girip dünya finali yapmak istiyoruz. Bu da tarihte bir ilk olacak. Bireysel olarak da tabi ki madalyalar hedefliyoruz. O yüzden bu yarışma bizim için çok önemli. Bu yarışmada her alette madalya bekliyoruz. Çünkü gerçekten her alette çok iyiyiz. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak, İstiklal Marşımızı söyletip, bayrağımızı en üste çıkarmak istiyoruz" dedi.

Bugün başlayacak yarışmalar, 3 gün sürecek. Organizasyonda ay yıldızlı formayı, milli sporcular kadınlarda Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ademe Asil, İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir ile Onur Çelik temsil edecek.