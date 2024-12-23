Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın koordinatörlüğünde Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ve Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından finanse edilen ’XReation of Future Projesi’nin kapanış konferansı, Bursa’da düzenlendi.

Konferans, Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy’un açılış konuşması ile başladı. Tınmazsoy, “Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak, beceri kazandırma ve istihdama yönelik eğitim programlarımızla bu yıl 780 kişiye birebir eğitim - istihdam olanağı sunduk ve Cevher Hibe Programı ile 2 bin 800 doğrudan faydalanıcıya kişiye ulaştık. XReation of Future Projesi ile de sürekli gelişen ve değişen dünyada geleceğin mesleklerine odaklandık. Yaptığımız ihtiyaç analizleri sonucunda oluşturduğumuz müfredat çerçevesinde toplamda 140 kişiye toplam bin 160 saat eğitim verdik. AR/VR/XR tasarımcısı yetiştirmeyi hedeflediğimiz bu program, eğiticilere verdiğimiz eğitimlerimiz ve kurduğumuz çevrim içi eğitim platformu ile yaygınlaşmaya devam edecek XReation of Future Projesi, dijital dönüşüm konusunda iş dünyasının farkındalığını artırmayı, dijital dönüşümden kaynaklı olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesini ve kadınların teknolojiye olan katılımını artırmayı hedefledi. Bugün, bu hedefimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizin sonuçları ve çıktıları, değişen teknolojilere hızlı uyum sağlayan, yeni beceriler kazanan bireylerin sayısının artmasına imkan sağlayarak daha parlak bir geleceğin kapılarını aralayacak” dedi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, konferansta aynı zamanda XReation of Future Projesi çerçevesinde geliştirilen iş birliklerinin ve elde edilen önemli çıktıların altını çizdi. Proje, teknoloji ve eğitim alanında bir dizi yenilikçi uygulama sundu.

İş dünyası ve eğitim alanında kalıcı etkiler sunuldu

Proje çerçevesinde, bir çevrimiçi eğitim platformu oluşturularak, VR/AR/XR tasarımı konusunda kapsamlı eğitimler ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuldu. Ayrıca, Coşkunöz Eğitim Vakfı’nda bir adet laboratuvar ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde bir adet eğitim uygulama alanı kurularak, teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesi sağlandı. Öğretmen ve akademisyenlere yönelik eğiticilerin eğitimi programı düzenlenerek, eğitim alanında da yaygın ve sürdürülebilir etki sağladı. İş arayanlar için VR/AR/XR Tasarımcısı Sertifika Programı ile geleceğin teknolojileri alanında gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflendi. Üniversite ve meslek lisesi öğrencileri için de düzenlenen VR/AR/XR Tasarımcısı Eğitim Programı ile gençlere yeni beceriler kazanma fırsatı sunuldu.

Proje çerçevesinde işverenler, profesyoneller ve STK’lara yönelik bilinçlendirme konferansları düzenlenerek, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin iş dünyasında nasıl kullanılabileceğine ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bilgiler sunuldu. Eğitim alan kişilerin bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri için Proje Yarışması düzenlendi. Konferansın sonunda yarışmada kendi kategorilerinde 1. olan katılımcılara ödülleri verildi. Program sonunda Proje Yarışması düzenlenerek, eğitim alan kişilerin bilgilerini uygulamaya dönüştürme imkanı sağlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) müfredat öneri raporu hazırlanarak, eğitim sistemine bu teknolojilerin entegrasyonu için önemli adımlar atıldı. Teknolojinin geleceği ve toplum üzerindeki etkileri konuşuldu. Projenin kapanış konferansında, birbirinden kıymetli konuşmacılar, teknolojinin geleceği ve toplum üzerindeki etkileri üzerine derinlemesine görüşlerini paylaştı.

Veri Bilimci ve Akademisyen Doç. Dr. Şebnem Özdemir, “Cassandra Damgası” adlı konuşmasıyla Veri Bilimci ve Akademisyen Doç. Dr. Şebnem Özdemir, “XR ve AI İş Birliğinde Artırılmış İnsan’’ konulu konuşmasıyla , Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asım Evren Yantaç’, “XR ve AI İş Birliğinde Artırılmış İnsan’’, Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç da “Beyin, Yaşamı Anlamak ve Anlamlandırmak İçin (Uygarlık Değiştirici) Bir Model Olabilir mi?” başlıklı sunumuyla da Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıçlarıyla AR/VR/XR teknolojileri de dahil olmak üzere, genel olarak tüm teknolojilerin insan hayatı üzerindeki etkileri, çalışanların ve şirket yönetimlerinin teknoloji entegrasyonu konusunda konuları ki motivasyonları üzerine değerli paylaşımlarda bulunuldu.