Aydın’da zeytin üreticisinin ve sektörün önemli sıkıntılarından biri haline gelen zeytinyağı üretiminde randıman sorunun çözümü ve zeytinyağında kalitenin bir ayağı olan sıkım işlemlerinde bilinçli ve ehil kişilerin çalıştırılması için mesleki eğitim kursu düzenledi. Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kurslar sonucu düzenlenecek sınavlarda başarılı olanlar bundan sonra zeytinyağı sıkım tesislerinde yağcılık yapabilecek. Eğitimli, ehil ve belgeli kişilerin iş başına gelmesi ile hem yağ randıman oranında hem de kalitede artış olması bekleniyor.

Sektöre yönelik pek çok konuda eğitim düzenleyen Aydın Ticaret Odası, zeytin hasat sezonu öncesi de zeytinyağı sıkım işlerinde usta olarak çalışacak personel için kurs düzenledi. Teorik eğitimleri Aydın Ticaret Odası’nda gerçekleşen kursiyerler, uygulamalı eğitimi de zeytinyağı sıkım makinesi üretiminde dünyada söz sahibi olan ve merkezi Aydın’da bulunan Hakkı Usta (HAUS) Makinelerinin üretildiği fabrikanın uygulama sahasında eğitim alacaklar. Bu yönde Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile HAUS Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Gözlüklü arasında protokol imzalandı. İmzalanan bu işbirliği ile belge sahibi nitelikli profesyonellerin yetiştirilmesine ve zeytinyağı sektörüne kalifiye iş gücü kazandırarak kaliteli üretime katkı sağlanacak.

Bu projenin zeytinyağı sektörünün geleceği için büyük bir adım olduğunu dile getiren Haus Makina Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü söz konusu işbirliğinin sektör ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Protokol imza töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Memleketi memleket yapan değerler vardır. Memleketin ekonomisini de ayağa kaldıran şirketler, girişimciler, sanayiciler, tüccarlar vardır. HAUS Makina da Aydın için önemli bir değerimizdir. AYTO -AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezimiz ve HAUS Makina ile Aydınımızın başat sektörlerinden biri olan, Türkiye’de birinci olduğumuz zeytinyağı sektörü için bir sınav ve eğitim merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sektörde Zeytinyağı Operatörlüğü ile ilgili çok ciddi bir açık söz konusu. Bu noktada belgelendirme ile çalışanlar bu belgeyi aldıklarında sadece ekonomiye katkı değil aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği şartlarını doğru bir şekilde yerine getiren çalışanlar olacak. İş sağlığı ve güvenliği şartlarının doğru bir şekilde yerine getirilmesi ile birlikte kaliteli işin de oluşmasını sağlamış oluyorsunuz. Meslek yeterlilik belgeleri teşvikten kredibiliteye varıncaya kadar işletmelere Avrupa Birliği standartlarında iş yapabilme gücünü ve birçok pozitif çıktı sunuyor. AYTO -AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezimiz, Odamız tarafından hazırlanan proje ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programdan birinci olarak hibe kazanarak kuruldu. Merkezimiz Zeytinyağı Operatörlüğü dışında, Bitkisel Yağ Üretim Operatörü, Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü ve Tadımcı alanlarında da faaliyet gösteriyor. Kurulan işbirliğinin Odamıza, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını, ekonomimize katkı koymasını temenni ediyorum” dedi.

İmza töreni sonrasında Zeytinyağı Üretim Operatörü Sınav ve Eğitim Alanı’nın açılışı ve fabrika üretim alanı ziyareti gerçekleştirildi.