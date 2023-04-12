Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de çoğu vatandaş maske kullanmayı bıraktı.

Koronavirüsün önceki dönemlere göre etkisini yitirmesi sebebiyle vatandaşların maske talebi azaldı. Pandemi zamanında yoğun bir şekilde maske satışı yapan eczacılar, artık eskisi kadar maske satmadıklarını söyledi. Hastane ve sağlık ocağı gibi yerler haricinde maske kullanmayan vatandaşlar ihtiyaçları olduğu zaman tekli olarak alım yaparken, toplu maske satışlarının ise neredeyse bittiği ifade edildi. Vaka sayılarının azalması sebebiyle koronavirüsün halk arasında eskisi kadar önemli bulunmadığı görülürken, kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında da maske kullanımının neredeyse tamamen bırakılmış olması dikkatlerden kaçmadı.

“Son zamanlarda korona vakaları azaldı ve vatandaşlar hastalığı unuttu”

Eskişehir’de yardımcı eczacı olarak çalışan Eren Selim Göl, azalan koronavirüs vakalarıyla birlikte maske satışlarının eskisi gibi olmadığını belirtti. Hastane ve sağlık ocağı gibi yerlerde maske ihtiyacı olan vatandaşların genellikle tekli olarak alım yaptığını dile getiren Göl, “Son zamanlarda korona vakaları azaldı ve vatandaşlar hastalığı unuttu. Pandeminin başında 5’li ve 10’lu paketler maske satışları halinde başlamıştı. Sonra insanlar stok yapmak istediği için 50’li paketler halinde satışlar da yapıldı. Ancak artık bu şekillerde pek satış olmuyor çünkü maskelerin tek gerekli olduğu yerler hastaneler olarak görülüyor. Dolayısıyla insanlar sadece hastaneye ya da sağlık ocağına giderken maske ediniyorlar. Onlar için maske bir kereliğine lazım oluyor ve tekli olarak satın alıyorlar. Bu sebeple artık tekli maske alımları daha sık oluyor, ancak eskisi gibi bir satış durumumuz yok. Pandemi zamanı muazzam bir satış vardı, insanlar paket paket maske alıyordu. İstatistiklere de bakıldığında korona hayatımızda eskisi kadar önemli görünmüyor ve buna bağlı olarak ister istemez tedbirler gevşetildi. Durum bu olunca da tedbirlerin en başında olan maske kullanımı da azaldı” dedi.