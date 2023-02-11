HATAY(İHA) – Bipativer Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremde Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde ağır hasarlı binada mahsur kalan kediyi kurtarmak için canının hiçe saydı. Ağır hasarlı binaya giren Başkan Dursun Altıntaş, artçı sarsıntılar olurken girdiği binanın 7. katında mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

HATAY(İHA) – Bipativer Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremde Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde ağır hasarlı binada mahsur kalan kediyi kurtarmak için canının hiçe saydı. Ağır hasarlı binaya giren Başkan Dursun Altıntaş, artçı sarsıntılar olurken girdiği binanın 7. katında mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 10 il, ilçe ve köylerinde yıkımlar yaşanmıştı. Binlerce bina ise ağır hasar aldı. Hatay’ın Antakya İlçesinde de 10 katlı bina ağır hasar alırken, ev sahibi deprem esnasında yaşadığı panikle terk ettiği evinde kedisini unuttu. Depremin şokunu atlatan ev sahibi kedisinin evden çıkamadığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Düzce’den bölgeye giden Altıntaş, sahibinin ihbarıyla artçı sarsıntılar yaşanırken binaya girdi, yıkılan merdivenler arasından 7. kata kadar çıkarak mahsur kalan kediyi buldu ve sakinleştirdi. Daha sonra Dursun Altıntaş, sarsıntılar arasında 7 kat inerek mahsur kalan kutusuna koyduğu kediyi sahibine teslim etti.

Kurtarma anının kendi kamerası ile de görüntüleyen Dursun Altıntaş, hem yaşanan artçı sarsıntıları hem de ağır hasar alan binanın durumunu da gözler önüne serdi.

Kedinin sahibi ise kedisini görünce gözyaşlarını tutamadı.