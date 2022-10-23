DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Komşum" projesi çerçevesinde öğrenci yurdunda artan yemekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Komşum" projesi çerçevesinde öğrenci yurdunda artan yemekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda artan yemekler, israfın önüne geçilmesi ve öğrencilerin duyarlılığının artırılması için ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Düzce’deki yurtlarda kalan öğrenciler de artan yemekleri tek tek paketliyor. Paketlenen yemekler belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere her akşam düzenli şekilde dağıtılıyor. Bu hafta ise dağıtımı Cahit Zarifoğlu Erkek ve Zahildül Kevseri Kız Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler gerçekleştirdi.