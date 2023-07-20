Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sıcaklığın artması, kişilerin açık havada ve tatil bölgelerinde daha fazla vakit geçirmeye başlaması sıcak çarpması gibi bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor.

Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Ülker, artan hava sıcaklıklarının insan sağlığını büyük ölçüde olumsuz etkilediğini, güneş kremi sürmeden dışarı çıkılmaması ve yaşlı insanların sıcaklık konusunda daha çok dikkat etmesi gerektiği yönünde önemli uyarılarda bulundu.

"Sıcak çarpması deyip geçmeyin"

Sıcak çarpmasının özellikle yaz aylarında vücut sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkması ile ortaya çıktığını belirten Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Ülker, “Son günlerde artan sıcaklıklar sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sıcak çarpması, sıcağa bağlı olarak gelişen ciddi bir hastalıktır. Özellikle yaşlı kişilerin daha dikkat etmesi gerekiyor. Sıcak çarpması vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasıyla beraber kişide ateş, tansiyon düşmesi, nabzın ve solunumun hızlanması, susuzluk hissi, gözyaşı miktarında azalma, ağız ve dilde kuruluk, kas krampları şeklinde görülebiliyor. Bulantı ve kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve huzursuzluk ya da sersemlik hali de görülüyor. Bu dönemde fark edilip bol sıvı alımı sağlandığında kişinin durumu daha da bozulmadan hastalık kontrol altına alınabiliyor. Serin olan bir yerde oturmalı ve sıvı alımı mutlaka sağlanmalı. Ateş yüksekliği varsa ateş düşürücü kullanılmalı ve ılık bir duş alınmalı. Ancak şuur değişikliği varsa acil olarak bir doktora başvurulmalı” dedi.

Mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmayın

Güneşin faydalarından yararlanmak isterken zarar görmemek için güneş çarpılması konusunda yapılan uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Esra Ülker “Mecbur kalınmadıkça 10.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmayalım. Gölgede bırakılan otomobiller de güvenli değil. İçinde kısa sure bile olsa beklememeli dışarı çıkarak serin bir ortamda beklemeli. Çok uzun süren ağır egzersizlerden kaçının. Egzersizlerinizi sabah ve akşam saatlerinde yapın. Güneşin olumlu yararlarının yanı sıra deri üzerindeki lekelerden, deri yaşlanmasına, kanserlerine varıncaya kadar zararlarını da göz ardı etmeyin. Üzerinize rahat ve bol oturan, hafif kıyafetleri tercih edin. Açık havada geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü takmayı ihmal etmeyin. Dışarıya çıkmadan önce güneş kreminizi mutlaka sürün” diye konuştu.