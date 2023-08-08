Aşırı sıcakların birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade eden Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, sıcak havalarda beslenme hakkında bilgiler verdi.

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, sıcaklığın artmasıyla birlikte vücut ısısının arttığını ve metabolizmanın bu duruma uyum sağlamakta sorun yaşadığını kaydetti.

Sıcak havada terleyerek mineral ve sıvı kaybı yaşandığı için sıvı tüketiminin son derece önemli olduğunu ve su tüketiminin gün içerisine yayılarak içilmesi gerektiğini belirten Dyt. Saadet Tayşi, “Artan sıcaklıkla terleme ile birlikte sıvı ve mineral kaybı yaşanmakta ve sonucunda baş dönme, bulantı ve bayılma hisleri oluşabilmektedir. Bundan dolayı sıvı alımı ve mineral alımı son derece önemlidir. Günlük sıvı alımı arttırılmalı ve mineral takviyeleri alınmalıdır. Su içerken 15 dakikada birkaç bardak su tüketmek bol su tüketmek anlamına gelmez. Bu durumda tükettiğiniz sıvıları idrarla atacağınızı unutmayın. Yani sadece su içmek için su tüketmek doğru değildir. Güne yayılan su tüketimi en önemlisidir” dedi.

"Gece geç saatlerde yemek yemeyin"

Sıcaklığın fazla olduğu dönemlerde gece yemek yemenin sağlık açısından tehlikeli olduğunu aktaran Dyt. Saadet Tayşi, “Artan sıcaklıklar, yemek yeme ve içme sıklığınızda artış oluştururken; diyabet, hipertansiyon ve kalp sertliği gibi sağlık sorunları olan bireyler için zorlayıcı olabilir. Uzayan günlerde gece geç saatlere kadar yemek yemek özellikle de glisemik indeksi yüksek olan karpuz, kavun, üzüm ve incir gibi yaz sofralarının vazgeçilmez meyveleri diyabet hastaları için kan şekerinin yükselmesine yol açıyor. Meyvenin içinde evet su var ama şeker olduğu ve fazla tüketilmesinin kan şekerini olumsuz etkilediği de gözden kaçmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

"Yazın bebeklerde ve çocuklarda ishal sıklığı artıyor"

Yaz mevsiminde bebeklerde ve çocuklarda ishal görülme sıklığının arttığına değinen Dyt. Saadet Tayşi ‘Virüs kaynaklı olan ishallerin önlenmesi için el hijyeni ve besin hijyen kuralları önemlidir. Sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak gerekir. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir. Çabuk bozulma potansiyeli olan riskli besinleri uzun zamanlı açıkta bırakmayınız. Et, yumurta, süt balık, kremalı ve mayonezli gibi besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına uymak gerekir. Kolay bozulan besinler güvenilir restoranlarda tüketilmedir’ şeklinde konuştu.

"Güneşin zararlı ışınlarından korunun ve sıcak havada spora ara verin"

Güneşin zararlı ışınlarından öğle saatlerinde direk vücuda geldiği için insanların korunması gerektiğini ve sıcak havada spora ara verilmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Saadet Tayşi, “Yaz ayının evet en çok faydası ise vitamin D yönünden kemiklerimize etkisinin olduğunu biliyoruz. Fakat doğru zamanlama en önemlisi. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmasının, güneş koruyucuların kullanılmamasının cilt sağlığını da olumsuz etkilediğini unutmayalım. Beslenme ve spor ayrılmaz bir ikili. Havanın sıcak olduğu dönemde spor veya efor sarf ettiğinizde daha fazla sıvı kaybınız olduğunu unutmayın. Sporunuzu daha serin zamanlarda bırakın” diye konuştu.