Manisa’nın Sarıgöl Ovasında artan maliyetlere çare arayan üreticiler bağ budama işlerini de kendileri yapmaya başladı. Ailecek bağlarına giden üreticiler ihtiyaç halinde tarım işçisi çalıştırdıklarını ancak kendi işlerini yaptıklarında masrafların düştüğünü söyledi.

Yağışlı olmayan günlerde üzüm üreticileri bağlarındaki budama, ip kesme, bağ bağlama gibi işleri kendileri yaparak maliyetlerde tasarrufa gidiyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesindeki üzüm üreticisi Sinan Gençeli, üzüm bağlarında annesi Ayşe Gençeli (55) ile birlikte budama çalışması yaparak bağını yeni sezona hazırlıyor. Ailece bağlarını birlikte budadıklarını anlatan Sinan Gençeli bağcılıkta aile ziraatı yapılarak masrafların en aza indirilmesi gerektiğini savunarak şunları söyledi: "Üzümcülük masraf istiyor. Bu nedenle bağlarımızdaki birçok işi ailece kendimiz yapıyoruz. Bağ budama işlerimizi annemle, babamla birlikte yapıyoruz. Yetişemediğimiz zaman işçi tutmak zorunda kalıyoruz. Artık bağcılık giderek aile bağcılığına dönüyor. Mutlaka tarım işçisi çalıştırıyoruz ama kendimiz de çalışınca masraflar azalıyor."