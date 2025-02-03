Radyo yayıncılığı artan maliyetler, zamlanan elektrik faturaları çalınan şarkıların telif bedellerini ödemekte zorluk çekiyor.ANTALYA (İGFA) - Ülkemizde radyo yayıncılığı, yıllardır milyonlarca insana haber, kültür ve müzik taşıyan önemli bir mecra olurken, artan maliyetler ve ağır telif yükleri nedeniyle birçok radyo istasyonu kapanmanın eşiğine geldi.

Özellikle son dönemde, yüksek telif bedelleri ve sürekli yükselen elektrik faturaları, sektörün en büyük çıkmazı hâline gelirken, müzik yayıncılığı yapan radyolar için telif ücretleri, taşınamaz bir yük oluşturdu. Gelirleri kısıtlı olan radyo kuruluşları, yüksek telif bedelleriyle ayakta kalmakta zorlanırken, özellikle yerel ve küçük ölçekli radyoların sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Elektrik fiyatlarındaki büyük artışlar da radyo yayıncıları için büyük bir problem hâline gelirken, 7/24 kesintisiz yayın yapan radyolar, devasa elektrik faturalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Radyo sektörünün sadece ticari bir alan değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir misyon taşıdığını belirten yayıncılar, konuyla ilgili yaptıkları yazılı açıklama ile yetkililere çağrıda bulundu:

"Mevcut şartlar altında bu misyonu devam ettirmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Pek çok radyo istasyonu kapanma tehlikesiyle yüz yüze gelmiştir. Bu nedenle yetkililere çağrıda bulunuyoruz: Radyo yayıncıları için telif ücretlerinde daha dengeli ve adil düzenlemeler yapılmalıdır. Küçük ve yerel radyolar desteklenmeli, özel teşvikler sağlanmalıdır. Artan elektrik maliyetlerine karşı, radyo istasyonlarına özel destek programları uygulanmalıdır. Radyo yayıncılığının devam edebilmesi için acilen önlem alınması gerekmektedir. Yetkilileri, sektörün sorunlarına duyarlı olmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.".