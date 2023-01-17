Aydın’ın Germencik ilçesi Mursallı Mahalle Muhtarı Ali Demir, mahallede son günlere artan hırsızlık olaylarına karşı çareyi güvenlik kamerasında buldu. Güvenlik kamerası sistemini genişlettiğini kaydeden Demir, vatandaşlardan destek beklediğini ifade etti.

Aydın’ın Germencik ilçesi Mursallı Mahalle Muhtarı Ali Demir, mahallede son günlere artan hırsızlık olaylarına karşı çareyi güvenlik kamerasında buldu. Güvenlik kamerası sistemini genişlettiğini kaydeden Demir, vatandaşlardan destek beklediğini ifade etti.

Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde son günlerde artan hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi. Yaşanan bir çok hırsızlık olayları dolayısıyla önlem almak isteyen mahalle muhtarı Ali Demir çareyi güvenlik kamerasında buldu. Vatandaşların can ve mal güvenliğine karşı tedbirleri arttırma kararı veren Demir, hem mevcutta bulunan ve eskiyen güvenlik kamera sistemini yenilemek hem de sistemin kamera sayısını çoğaltmak için kolları sıvası. Esnaf Uğurcan Araz’ın bir adet kamera bağışladığını ve 5 adet daha kamera siparişi verildiğini belirten muhtar Demir vatandaşlardan destek beklediğini ifade etti.

Muhtar Ali Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahallemizde son günlerde yaşanan hırsızlıklar nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde bulunan kamera sistemlerini çoğaltıyorum. Ayrıca bu konuda sizlerin de desteklerini bekliyorum. Bu konuda bana yardımcı olan ve bugün mahallemize bağışlamış olduğu bir adet kamera için de Uğurcan Araz kardeşime çok teşekkür ederim. 5 adet daha kamera siparişi verilmiştir. Mahalle girişindeki eski kameralar da yenileniyor" ifadelerine yer verdi.