Artan hava sıcaklıklarında güneşten korunmanın yollarını arayan vatandaşlar, şapka satışlarını artırdı.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasının ardından güneşten korunmak isteyen vatandaşlar çareyi şapka almakta buldu. Özellikle öğle saatlerinde güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli renk ve modellerden şapkalara yoğun ilgi gösterdi.

“Bu sene önceki yıllara göre daha çok satış olacağını düşünüyoruz”

Eskişehir’de uzun yıllardır ticaret yapan Metin İpek, hava sıcaklıklarının artmasıyla şapka alışverişinin yeniden arttığını söyledi. Güneşten korunmak için ilk akla gelen tercihin şapka olduğunu belirten İpek, “Şapka her yıl satılan bir ürün, bugünlerde sıcaklık artınca haliyle şapka satışları da yeniden arttı. Vatandaşlar güneşten korunmaya çalışırken, ürünün güzelliğine de bakıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl sıcaklığın yüksek olacağını beklediğimiz için önceki yıllara göre daha çok şapka satılacağını düşünüyoruz. Her bütçeye uygun şapkalarımız var, ortalama fiyatları 50 ila 100 civarında değişiyor “ dedi.