Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Son dönemde grip vakalarının yaygınlaştığını belirtip, toplu alanlarda maske kullanımının ve hijyenin önemine dikkat çekti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Son dönemde grip vakalarının yaygınlaştığını belirtip, toplu alanlarda maske kullanımının ve hijyenin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bilge, kışın gelmesi ile insanların kapalı alanlarda geçirdiği sürenin artması, havaların soğumasıyla ve okulda çocukların enfeksiyonu eve getirmesiyle birlikte mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görüldüğünü belirtti. Aile sağlık merkezilere ve hastaneler başvuran vakaların çoğunluğunun artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturduğunu anlatan Bilge, pandemiden önceki yıllarda alışıldığı üzere güz aylarında başlayıp kışın zirveye ulaşan ve yazın ortadan kalkan üst solunumu yolu enfeksiyonlarının covid önlemleri sonrası da yeniden artığını belirti.

"Antibiyotik almayın, maske takın"

Alınması gereken önlemleri de anlatan Prof. Dr. Bilge, “Covid-19 veya gribe karşı her türlü önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor. Genel olarak grip, Covid-19 dünyada hala ölümcül hastalıklar listesinde. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekiyor. Bu aylarda sıkı giyinmek, bol sıvı içmek, dinlenmek, toplu yerlerde maske takmak gibi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Grip tedavisi seçenekleri arasında antibiyotik yer almıyor. Vücudun dinlenmesi, C vitamininden zengin besinler alınması, bol su içilmesi tedavi açısından önemli. Çevremize yaymamak için de izole olmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

"Antibiyotik direnci tıbbi uygulamaları tehdit ediyor"

Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların tedavileri tehdit ettiğini anlatan Prof. Dr. Bilge, şunları belirtti;

“Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve buna bağlı oluşan antibiyotik direnci tıbbi uygulamaları tehdit etmektedir. Özellikle yeni doğan bebekler, organ nakili olanlar, diyaliz tedavisi alan böbrek hastaları ve kanser hastaları; hem hastalıkları hem de tedavi süreçleri boyunca enfeksiyonlara açıktırlar ve antibiyotik direnci tedavilerini zorlaştıracağı gibi, komplikasyon ve ölüm oranlarını da arttırabilmektedir. Antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol etmek için bireyler şunları yapabilirler; antibiyotikleri yalnızca doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanın, doktorunuz antibiyotiğe ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin, doktorunuza güvenin, antibiyotik kullanırken daima tavsiyelere uyun, kalan antibiyotikleri asla paylaşmayın, hiç kimseye tavsiye etmeyin. Düzenli el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak, güncel aşılarını yaptırarak enfeksiyonları önleyebilirsiniz.”