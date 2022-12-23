Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’yi ziyaretinde, son dönemde artan grip salgını nedeniyle sanayide işlerin aksamaması için işveren ve çalışanların alması gereken önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’yi ziyaretinde, son dönemde artan grip salgını nedeniyle sanayide işlerin aksamaması için işveren ve çalışanların alması gereken önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Küpeli, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Müdür Bilge sağlık alanında kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Başkan Küpeli’ye bilgi verdi. Görüşmede ayrıca son dönemde artan grip salgını nedeniyle sanayide işlerin aksamaması için işveren ve çalışanların alması gereken önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir OSB ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını aktardı. Başkan Küpeli, misafirperverliğinden ötürü Bilge’ye teşekkür ederek, kendisine ve personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Bilge gerek pandemi dönemi gerekse sonrasında Eskişehir OSB ile önemli iş birliklerine imza attıklarını aktardı. Başkan Küpeli’nin girişimleriyle OSB’de bir 112 Acil Servis istasyonu oluşturduklarını ileten Bilge, “Bize her konuda destek olan Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye ve yönetimine tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.