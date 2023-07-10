Gümüşhane’de Türkiye’nin doğal güzellikleri listesine adını yazdıran, kristal berraklığındaki sularıyla ünlü irili ufaklı 22 göle ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, 3 farklı şehirden 85 dağcıya eşsiz manzarasıyla aynı günde dört mevsimi yaşattı.

Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin muhteşem dağ manzaraları sunmasının yanında büyüleyici bir doğal güzellik olan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, muhteşem güzellikteki göllere ev sahipliği yapmasının yanında dereleri, şelaleleri, fauna ve florasıyla özellikle yaz aylarında ülkenin dört bir yanından doğaseverleri ağırlıyor.

Yalçın dorukların çevrelediği buzul gölleri, endemik bitki ve canlıları, eski göç ve savaş yolları, yabani hayvan çeşitliliği, zengin flora ve faunası, Osmanlı-Rus harbinden kalma siperleri, top arabası yolları ve şehitlikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçilerine eşsiz manzaralar ve büyüleyici güzellikler sunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, ‘Işıkla suyun buluştuğu zirve’ ve ‘Yüksek zirvelerin cenneti’ olarak da adlandırılıyor.

Yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye bürünen tabiat parkı haftanın hemen her günü ülkenin farklı noktalarından dağcıları ve doğa severleri ağırlarken Gümüşhane, Trabzon ve Giresun’dan gelen 85 sporcu, gürül gürül akan derelerin, şelalelerin, göllerin oluşturduğu eşsiz güzellikleri görmek için bölgeye yürüyüş düzenledi.

Gülaçar köyünden ulaştıkları alanda 9 kilometrelik parkurda ilk olarak Adalı Göle ulaşan sporcular ardından Ahtabur gölüne, Kara Göllere ve Büyük Göle ulaşıp irili ufaklı 10’dan fazla buzul gölünü görme fırsatı yakaladı. Aynı gün içerisinde yağmuru, doluyu ve güneşi gören sporcular bir günde dört mevsimi yaşayarak etkinliği tamamladı.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneğinden (GÜDAK) 60, Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğinden (TRADOST) 20 ve Giresun Doğa Sporları Kulübü’nden (GİDOSK) 5 olmak üzere aralarında doktorundan öğretmenine, akademisyeninden esnafına varana kadar kadınlı erkekli toplam 85 sporcunun katıldığı etkinlik 5 saatte tamamlandı.

Sporculardan Sema Tosun, bir filozofun "Doğa, saklanmayı sever" sözüne atıfta bulunarak, “Biz de Gümüşhane dağcıları olarak doğanın bizden sakladığı bu güzellikleri görmek ve onları keşfetmek için bulduğumuz her fırsatta kendimizi doğanın kucağına atıyoruz. 22 gölü bünyesinde barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkı’na yaptığımız yürüyüşte göllerin tamamını görmeye zamanımız yetmedi ve hava koşulları buna olanak sağlamadı. Yine de vazgeçmedik ve mümkün olduğunca gölü görmeye çalıştık. Gezdiğimiz yerlere zarar verecek her şeyden kaçınarak sadece doğanın sakladığı güzelliklerin keyfini çıkarmaya çalıştık ve yeni keşifçileri için doğayı sakladığı güzellikleriyle başbaşa bıraktık” dedi.

Etkinliğe katılan ve bölgeye ilk kez giden Nazmiye Yazıcı, yorucu bir günün ardından yaptığı açıklamada “Artabel’deki endemik bitkileri, gölleri, kaynak sularını gördüm. Bölgenin doğal yapısı ve koruma altına alınmış olması çok güzel. Doğanın her halini görmek isteyen gidebilir. En güzel yanı çok şelale ve sakin nehir akıntısı ile göller görülebiliyor. Bazı eksikleri var onlar da yapılırsa çok daha fazla geleni olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sporculardan Burak Soydaş ise geçtiğimiz haftalarda da bölgeye geldiğini ve bu gelişinde de farklı göründüğünü belirterek, “Yağmurla başladığımız yürüyüş yer yer dolu yağışıyla devam etti. Buzul göllerine ulaşarak eşsiz bir manzarayla karşılaştık. Güneşin, sisin ve bulutların arasından parıltısı doğa severlere unutulmaz anlar yaşattı” diye konuştu.

Gümüşhane dağlarının pırlanta kolyesi Artabel Gölleri Tabiat parkına aynı gün Gümüşhane, Trabzon ve Giresun’dan giden 85 dağcıyla beraber doğa yürüyüşü yaptıklarını belirten GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da “GÜDAK olarak 15 yıldır Gümüşhane doğa ve dağlarını adım adım geziyor ve rotalandırıyoruz. 38’i Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberi kitabımızda belgelenen 300’ün üzerinde rotamız kayıt altında olup bütün dağcıların hizmetine sunulmuştur. Bu rotaların hazırlanmasında fotoğraf çeken, yürüyerek katkıda bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her hafta sonu yurdumuzun değişik yörelerinden şehrimizin dağlarını, özellikle Artabel’i gezip görmeye gelen ekipleri gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Bu hafta sonu Trabzon TRADOST, Giresun GİDOSK kulüplerinin de katılımıyla GÜDAK olarak muhteşem bir yürüyüş düzenledik. Dört mevsimi yaşadığımız Artabel’den bol bol fotoğraf çekerek güzel anılarla ayrıldık” dedi.

GÜDAK’ın 15 yıllık emeğinin sonunda Gümüşhane doğasını tanıtmayı başardığını ifade eden Akbulut, “85 kişinin katıldığı 9 kilometrelik parkur bence GÜDAK’ın nirvanasıydı. Tamamen katılımcıların kendi imkanlarıyla yapılan bu faaliyetler Gümüşhane’nin tanıtımında önemli bir rol üstlenmektedir. Tek eksiğimiz Gümüşhane’nin turizmiyle ilgilenen insanların ilimizin tarih ve doğasını bilen rehberler yetiştirip Gümüşhane’nin tek şansı olan turizm gelirlerimizi üst düzeye çıkarmak” diye konuştu.