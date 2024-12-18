Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapımı devam eden polis merkezi amirliği inşaatında sona gelindi. Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, şantiye alanında çalışmaları inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğü Hatay’da kamu kurumlarına da yeni binalar inşa edilmeye devam ediyor. Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi’nde bir süre önce polis merkezi amirliği inşaatına başlanmıştı. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla sona gelinen çalışmaları Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar yerinde inceledi. Kaymakam Gökpınar, şantiye alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.