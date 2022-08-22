Malatya Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesinden sonra yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor.

Malatya Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesinden sonra yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesinin üzerinden bir yıl geçen Malatya Arslantepe Höyüğü’nde geçtiğimiz hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu Ankara’dan gelen yerli turist kafilesi, dünya kültür mirasına hayran kaldı. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesinden sonra geçen bir yıllık sürede yerli ve yabancı turistlerin sayısı yüzde 50’yi geçmişti. 26 Temmuz 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi. Geç Kalkolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne bir yıl önce girdi. İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu’da ‘İlk Şehir Devleti’nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü’nde yapılan kazılarda çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu. Çıkarılan eserlerin bir bölümü Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bir kısmı da Malatya Müzesi’nde sergileniyor.