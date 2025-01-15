Battalgazi Belediyesi, Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımını ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki okullarda başlayan "Arslantepe’yi Tanıyoruz" seminerleri, gençlere tarihin kapılarını aralıyor.

Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı Arslantepe Birimi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımına yönelik önemli bir projeye imza attı. Okullarda başlatılan “Arslantepe’yi Tanıyoruz” seminerlerinin ilki, Hatunsuyu Mahallesi’nde bulunan Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Tarihin izleri sınıflarda hayat buluyor

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Arslantepe Höyüğü’nün tarihi ve arkeolojik önemi detaylı bir şekilde anlatıldı. Seminer kapsamında höyükteki kazılardan elde edilen bulgular, geçmiş uygarlıkların sosyal ve politik yapıları ile kültürel mirasın önemi vurgulandı. Arslantepe’nin, dünyanın ilk devlet yapısının temellerinin atıldığı yer olarak kabul edilmesi ve insanlık tarihi açısından taşıdığı değer, görsellerle desteklenen sunumlar eşliğinde öğrencilerle paylaşıldı.

Kültürel mirası gençlere aktarma hedefi

Battalgazi Belediyesi Arslantepe Birimi personelleri, seminerlerin diğer okullarda da süreceğini belirterek, gençlerin kültürel miras bilinciyle yetişmesinin önemini vurguladı. Arslantepe Birimi’nin bu çalışmaları, öğrencilerin tarih ve arkeolojiye olan ilgisini artırmayı ve Malatya’nın tarihi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.