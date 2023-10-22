Türkiye’nin 19’ncu Kültürel Mirası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğüne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak maksadıyla inşa çalışmalarına başlanan Tanıtım ve Karşılama Merkezindeki çalışmalarda büyük bir hızla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde başlanan ve karma inşaat tekniğiyle yapılacak olan Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Arslantepe Höyüğü’nün kronolojik tarihini anlatan simülasyon odasının yanı sıra çeşitli aktiviteler de yapılabilecek.

"Tarihi varlıklarımızı ayağa kaldırmak için çalışmalar yürütüyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, “Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezindeki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Malatya’mızın ve misafirlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesindeki 19’ncu Kültürel Mirası olan Arslantepe Höyüğüne gelen ziyaretçilerimize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malatya’da özellikle tarihin ayağa kaldırılmasını kendimize görev edindik. Malatya’daki bütün tarihi eserlerin, kültürel varlıkların soyut ve somut kültürel varlıkların hepsini ayağa kaldırmak için çalışmalar yürütmekteyiz.

Türkiye’nin 19’uncu Kültürel Mirası olan Arslantepe Höyüğü, Dünya insanlık medeniyetinin başladığı Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezini medeniyetimize ve geçmişimize layık bir şekilde sosyal donatılarıyla, simülasyon ve karşılama merkezleriyle mütenasip bir şekilde yapılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa süre içerisinde de Malatya’mızın ve turizmin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.