Tomarza’nın Arslantaş Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen bayram şenliği programı mahalli sanatçıların katılımıyla kutlandı.

Arslantaş Köyü Bayram Şenliği Programına; belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalli sanatçılar olarak; Aşık Gulfani, Halil Daylak ve Tugay Kocakaya şenlikte sahne alarak birbirinden güzel türküler seslendirdi. Arslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı; “Bayram vesilesiyle mahallemize ülkemizin dört bir yanından gelen hemşehrimizi bir araya getirmek için mahallemize bağlı Kurubel Yaylamızda mahalli sanatçılarımızın birbirinden güzel Avşar Türküleri ile hemşehrilerimiz gün boyu eğlenerek bayramı, bayram tadında geçirmelerini sağladık. Bizlere bu programın gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hemşehrilerim başta olmak üzere Tomarza ve Tufanbeyli Belediyelerimize ve uzaktan yakından şenliğimize katılan herkese teşekkür eder bu vesileyle Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Şenlikte, davul ve zurna eşliğinde programa katılan vatandaşlar bol bol halay ve oyun oynayarak şenliğin tadını çıkardı.