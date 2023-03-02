Mersin’de Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçen Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Mersin’de Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçen Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Arslanköy Mahallesi Cumhuriyet alanında düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve kuvayi milliye kahramanları dualarla yad edildi. Tören alanında Toroslar Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma ikramı yapılırken, milli mücadelenin simgesi kalpak da hediye edildi.

Programda konuşan Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz, Arslanköy’de verilen kahramanlık destanını anlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Cengiz; “Bugün al bayrağımızın altında Arslanköyümüzün kurtuluşunu kutlayabiliyorsak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, kadını ve erkeğiyle kahramanlık destanı yazan köylümüz sayesindedir. Saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

“Arslanköy’deki zafer Anadolu’daki kuvayi milliye hareketinin özetidir”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Arslanköy’de yazılan destanın ve verilen mücadelenin, Anadolu’daki kuvayi milliye hareketinin bir özeti olduğunu söyledi.

“Burada Arslanköylü hemşehrilerimizin vatan, millet, bayrak ve bağımsızlık sevgisi öne çıkmaktadır” diyen Yılmaz; “1 Mart Çete Bayramı. Yıllarca Arslanköy’de böyle anlaşılır. Kuvayi milliye ateşi, Çukurova’da ilk Arslanköy’de yakılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İngilizlerin Mersin’i işgalinden yaklaşık 1 ay önce 5 Kasım 1918’da Mersin’e gelmesi ve özellikle dağ köylerimizi teşkilatlandırması, bu yönde kararlar alması, işgale karşı hazırlıkların gerçekleştirilmesini sağlamasıyla, kahraman Arslanköylü’nün bunu görmesi, anlaması, algılaması ve organize olmasıyla bu zafer kazanılmıştır. Arslanköy’ün kurtuluşundan sonra Arslanköylülerin her yıl buraya gelmesi, kalpaklarını giymesi, madalyalarını takması kendi içinde bir halk bayramı olarak kutlaması da son derece kıymetlidir. Tek başına Anadolu’daki kuvayi milliye hareketinin özetidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kan veren, can veren, alın teri akıtan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bugün de yine aynı şartlar ve benzer bir hadise yaşasak Arslanköylü, Mersinli aynı şevkle, aynı heyecanla, aynı mili şuurla hareket edecektir ve etmeye devam edecektir. Milletimizin en önemli gücü de budur” ifadelerini kullandı.

“Devlet millet el ele, gönül gönüle yaralarımızı saracağız”

6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili vuran deprem felaketinin ardından Türk milletinin büyük bir şekilde kenetlendiğini ve bununla da gurur duyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz; “Son bir aydır ülkemizde deprem felaketi yaşıyoruz. Kayıplarımız ve acılarımız büyük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Çok şükür ki milletimiz kahramanlar çıkarmaya devam ediyor. 103 yıl önce silahını alıp, kalpağını giyen ve vatanımız için mücadele eden, can veren, kan veren büyüklerimizin torunları bugün de aynı şevkle mücadele etmeye devam ediyor. Depremin ardından gece yarısı yol kenarında bedava sıcak çorba, çocuk bezi ve erzak vererek arabaların önüne geçen kıymetli gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. 85 yaşında odununu sırtına alıp deprem bölgesine gönderen kıymetli teyzemizin ellerinden öpüyorum. Ellerinde ne imkan varsa hızlı bir şekilde depremin ilk anından itibaren belediyemize getiren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hepimizin aynı heyecanla mücadele verdiğimizin göstergesidir" şeklinde konuştu.

“Burada büyük bir milli şuur ve kenetlenme var”

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de Arslanköy’ün, Akdeniz coğrafyasında çok önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için can veren şehitlerimizi, kuvayi milliye kahramanlarını rahmetle anıyorum. Burada büyük bir milli şuur, kenetlenme ve vatanına sahip çıkmak var. Bu irade yüzyıllarca devam ediyor. Akdeniz bölgesini saran deprem nedeniyle on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum. Bir taraftan milli şuuru yaşatırken, bir taraftan da acımızı böylesi bir günde paylaşmanın bizlerin millet olma bilincini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Çocuklarımızın bu bilinçle yaşamasını, milli birlik, milli kimlik ve milli benlik kazanmalarını temin ederek geleceğimizi daha emin adımlarla tesis edeceğiz inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Kaymakam İbrahim Çenet, askeri erkan ve kent protokolüyle birlikte Arslanköylü vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya geldi. Başkan Yılmaz, Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz’e, Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtlarının minyatür örneğini vererek, teşekkür etti.