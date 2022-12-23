Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yeni ve modern İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezi hizmet binası yapılacak.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yeni ve modern İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezi hizmet binası yapılacak.

Sarıkamışlılara müjdeyi 65.Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezi hizmet binası tam donanımlı olup, iki kattan oluşmakta ve toplam 1682 m2 kapalı alana sahip olacaktır.

Tesisin yapılacağı alanda incelemede bulunduktan sonra yaptıkları açıklama ile Sarıkamışlılara müjdeyi veren 65.Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Öncelikle Kars Milletvekilleri olarak şehitler diyarı ve turizm cenneti olan Sarıkamış’a böyle bir projenin müjdesini vermek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Daha önce uygun yer bulunamadığından başlatamadığımız bu tesis için Posta ve Telgraf Teşkilatına ait olan ve yıkılan lojmanların bulunduğu alanı kullanacağız. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürümüz ve Milli Emlak Genel Müdürümüz ile görüşüp, süreci başlattık. Şehrin tarihi dokusunun olduğu bir yer; kaymakamlık, kütüphane ve Kazım Karabekir Camisinin hemen yanı başında inşa edilecek olan bu proje ile şehrin görselliğine de katkı sağlamış olacak, insanlarımız yürüme mesafesinde sağlık hizmeti alabilecektir. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezi binasında; 7 adet Muayene Odası, 1 Adet Engelli Muayene Odası, 5 Adet Acil Müdahale Odası, 1 Adet Eğitim Salonu, 1 Adet Toplantı Salonu, 8 Adet Hekim Odası, 1 Adet Tabip Odası, 2 Adet Laboratuvar, 1 Adet Röntgen Odası, 2 Adet Emzirme Odası, 2 Adet Aşı Bebek İzleme Odası, 2 Adet Aile Gebe İzleme Odası, 1 Adet Sigara Bırakma Odası, 1 Adet Aile Hekimliği Hizmetleri Odası ve 1 Adet Aşı Odası bulunacaktır. Toplam 1682 m2 kapalı alana sahip olacak olan bu tesis Sarıkamışlı hemşerilerimizin daha modern ortamda sağlık hizmeti almasını sağlamış olacaktır. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Kars Milletvekilleri olarak İlimiz ve ilçelerimizde yaptıklarımızla yetinmeyip daha fazlasını yapacağımızdan vatandaşlarımızın hiç bir şüphesi olmasın. Tekrar güzel ilçemiz Sarıkamış’a ve Sarıkamışlı hemşerilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Arslan ve Kılıç’a Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve İl Başkan Yardımcıları, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları eşlik etti.