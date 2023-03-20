Giresun’un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, her geçen yıl biraz daha verimsiz ve kalitesiz av sezonu geçirdiklerini ifade ederek özellikle Doğu Karadeniz’in giderek verimsizleştiğini söyledi.

Denizlerde av yasağının sona ermesine bir ay kala avlanacak balık kalmadığı için balıkçıların erken paydos ettiğini belirten Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “Av sezonunu değerlendirecek olursak Doğu Karadenizli balıkçılar için çok iyi gittiğini söyleyemeyiz. Sezona palamutla başlamıştık. Genelde bol olan palamut avcılığı biraz iyi geçti. Ancak Karadeniz2in genelinde bol olmasını beklediğimiz palamut bolluğu Batı Karadeniz’deki kadar Doğu Karadeniz’de görülmedi. Yaklaşık 3 ay devam eden palamut avcılığından Doğu Karadeniz’deki küçük ve büyük balıkçılar beklediği kadar verim alamadı. Yine de bu sezonun yüz güldüren avı palamut oldu” dedi.

Palamut gibi hamsinin de Doğu Karadeniz’de yoğun bir şekilde avlanamadığını kaydeden Arslan, “Hamsi de ne yazık ki beklentilerimizin altında kaldı. Palamut kadar da olsa Doğu Karadeniz’e hamsi gelmedi. Nasıl ki palamut Batı Karadeniz’de avlandıysa hamsi de Batı Karadeniz’de daha yoğun oldu. Hamsinin kendini göstermesi için deniz suyunun soğuması gerekir. Bu sene hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bunun da elbette bir etkisi olmuştur ama asıl tehlike bizim hamsiye yumurtalama şansı vermeyişimizdir. Kurtcuk dediğimiz boyuttaki hamsiyi standartların altında avlanılınca haliyle yumurtalayama şansı verilmiyor. Böylelikle hamsinin sonunu getiriyoruz. Şuanda en verimsiz deniz özellikle Doğu Karadeniz’dir. Geçmiş yıllarda hamsinin en çok avlanıldığı Doğu Karadeniz’de hamsi avı neredeyse yapılamıyor. Bu önlem alınması gereken ciddi bir sorun. Genel anlamda da Doğu Karadeniz en verimsiz deniz durumuna geldi” diye konuştu.