Arşiv Belgeleriyle Filistin Sergisi Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. ‘Soykırıma Karşı Gazze’nin Çığlığı’ Kısa Film Yarışması çerçeveisnde açılan sergide 7 Ekim’den bu yana devam eden soykırımın fotoğrafları ile Osmanlı ve TBMM arşiv belgeleri de bulunuyor.

Meram Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Soykırıma Karşı Gazze’nin Çığlığı’ Kısa Film Yarışması çerçevesinde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen ‘Arşiv Belgeleriyle Filistin Sergisi’ misafirlerini bekliyor. TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı’nın katkılarıyla açılan sergide, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana siyonistler tarafından gerçekleştirilen tarihin en vahşi soykırımını anlatan fotoğraflar ile Osmanlı arşiv belgeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Filistin’e ilişkin deklarasyonları da bulunuyor. İlki TBMM’de açılan ve 70 eserin bulunduğu sergi 26 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

Soykırım fotoğraflarından tarihi belgelere kadar anlamlı bir sergi

Tüm Filistin şehitlerinin anısına hazırlanan sergide Anadolu Ajansı’na ait fotoğraflar, on yıllardır devam eden siyonist zulmü gözler önüne sererken, sergilenen belgeler arasında da Hz. Ömer’in Kudüs Hristiyanlarına verdiği amannamenin sureti, Kudüs halkının Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı teşekkür mektubu, Safed ve Hayfa’ya yerleşmek isteyen yahudilerin isteklerinin reddedildiğini gösteren arşiv belgesi, Gazze Taburu’nun 93 Harbi’nde vukuatını gösteren jurnal, Filistin ve Gazze haritaları, Türkiye’nin Gazze ve Filistin halkının yanında olduğunu ilan eden TBMM belgeleri yer alıyor.

“Konya ve Meram daima mazlumun yanında zalimin karşısında yer almıştır”

‘Soykırıma Karşı Gazze’nin Çığlığı’ Kısa Film Yarışması ve ‘Arşiv Belgeleriyle Filistin Sergisi’nin, Meram’ın Filistin ve Gazze halkının yanında olduğunu göstermesi bakımından çok anlamlı olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, en üst liderinden en küçük çocuğuna kadar kahramanlık destanı yazan Gazze’nin yaşadığı acıları anlatan sergiye tüm hemşehrilerini davet etti. Konya ve Meram’ın tarih boyunca daima mazlumun yanında zalimin karşısında bir tavır ortaya koyduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Cenab-ı Hakk’tan, dünyanın en büyük ve en gelişmiş ordularına karşı verdiği kutlu özgürlük mücadelesinde Gazze’ye sabır ve zafer diliyorum. İsmail Haniye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere tüm Gazze ve Filistin şehitlerinin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve onların yanlarında olduğumuzun bir göstergesi olan bu sembolik yarışma ve sergi, Hz. İbrahim’in ateşine su damlası taşıyan karınca misali bizlerin bu noktada tarafımızı dünyaya ilan etmek ve soykırıma, zulme dur demek için yaptığımız bir eylem. Tüm hemşehrilerimin de bu noktada yanımızda olduğunu ve bunu her fırsatta göstereceğini biliyorum. Bu sebeple tüm hemşehrilerimi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.