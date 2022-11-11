Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 2017 yılından itibaren Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Erkut Çelebi’nin Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi sebebiyle başkanlığa Dursun Ali Sakarya getirildi.

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 2017 yılından itibaren Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Erkut Çelebi’nin Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi sebebiyle başkanlığa Dursun Ali Sakarya getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TTSO Başkanı Başkan Erkut Çelebi “Söz konusu çalışma sürem içerisinde Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesine hizmet etmekten büyük onur duyduğumu ve bundan sonraki yaşamımda da üyesi olmaktan gurur duyduğum Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinin gönüllü bir neferi olacağımı belirtmek isterim. Farklı kurumlarda olsak da yürüteceğimiz iş birlikleri ve ortak projelerle ilimiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Dursun Ali Sakarya, Başkan Vekili Ali Baştürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diliyorum” dedi.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Başkan Çelebi’ye teşekkürlerini sundu. Sakarya “Sanayi hepimizin ortak paydası. Üstlendiğimiz görevin öneminin farkındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üreten, katma değer sağlayan, istihdamın ve ihracatın artırılmasına katkı veren, sanayicilerimize yardımcı olmak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.