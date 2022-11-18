Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov ve Büyükelçilik Başkâtibi Hurşid Rahmanov Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov ve Büyükelçilik Başkâtibi Hurşid Rahmanov Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Heyeti, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, Başkan Vekili Ali Baştürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Küçükarslan, Cengiz Sözen, Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı ve Bölge Sanayicileri karşıladı.

Ziyaret sıranda ilk söz alan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Organize Sanayi Bölgesi hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu. Sakarya “Bu ziyaretten sonra temenni ediyorum ki Özbekistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ilk adımını atmış oluruz. Trabzon Arsin OSB sanayicileri olarak iş birliklerine her zaman açığız” dedi.

Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov da “Özbekistan’da iş yapmak isteyen Türk firmalarına ilk kaynaktan bilgi sağlamak için buradayız. Türkiye’nin, sanayileşmesi sürecinde attığı adımları önemsiyoruz. Bu adımları yerinde görmek ülkemiz adına büyük bir fırsat oldu. Bugün burada olmamız, bir sonraki adımlarımız için başlangıç olacağına inanıyorum. Arsin OSB de olmaktan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz” diyerek iş adamlarını Özbekistan’a davet etti.

Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkâtibi Hurşid Rahmanov Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Mekap Deri ve Ayakkabı Fabrikası’nı ziyarette bulunarak üretim süreci ve ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.