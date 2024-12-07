Dağlıoğlu Group bünyesinde faaliyet gösteren Arsima Enerji, enerji sektöründe yenilikçi projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, 2025 yılında hayata geçmesi planlanan “Car Port” projesiyle elektrikli araç kullanıcılarına detaylı çözümler sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Güneş enerjisi ve çok yönlü hizmet

“ Car Port” projesinin enerjisinin bir kısmını üzerindeki güneş panellerinden sağlayacağını belirten Erol Dağlıoğlu, “Bu sistem sadece bir şarj istasyonu olmayacak. Wifi hizmeti ve self servis kafe gibi imkanlarla kullanıcıların konforunu artıracak bir yapı tasarladık. Sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen altyapısı sayesinde çevre dostu bir çözüm sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bayiliklerle tüm Türkiye’ye yayılacak

Erol Dağlıoğlu, “Car Port” modelinin ilk kurulumunun ardından bayilik sistemiyle Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını da belirtti. “Bu strateji, Arsima Enerji’nin yenilikçi çözümlerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor” diyen Dağlıoğlu, projenin hem sektöre hem de kullanıcı deneyimine yeni bir standart getireceğini vurguladı.

Elektrikli araçlarla gelen zorluklara çözüm

Elektrikli araçların hızla gelişmeye devam ettiğine dikkat çeken Dağlıoğlu, şarj teknolojilerindeki dönüşümün de önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Elektrikli araçlarla birlikte şarj teknolojileri de gelişiyor. Özellikle ticari taraftaki araçlarda elektrikli dönüşüm sağlanırsa, aynı anda yüksek güçlü şarj istasyonları ve altyapılar gerekecek. Ancak mevcut sistem bu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor; çünkü ülke genelindeki şebekeler halen yeteri kadar güçlü değil. Bu yöndeki talebi karşılayabilmek adına depolamalı şarj istasyonu modellerini ülkemizde yaygınlaştırmalıyız. Arsima olarak bu kapsamda araştırma ve fizibilite çalışmalarına başladık. Gelecekte başarılı olmak istiyorsak, sektörün hareket ettiği yönde bugünden yatırımlarımızı planlamalıyız.”

Sektörde yeni standartlar ve Arsima’nın liderlik vizyonu

Erol Dağlıoğlu, Arsima Enerji’nin “Car Port” projesiyle yalnızca enerji verimliliği sağlamayı değil, kullanıcı odaklı bir hizmet deneyimi sunmayı hedeflediğine dikkat çekti. Bu projenin elektrikli araç ekosistemine önemli katkılar sunacağını ifade eden Dağlıoğlu, “Elektrikli araçlar geleceğin taşıma sistemi olacaksa, altyapı ve kullanıcı deneyimi standartlarını bugünden belirlememiz gerekiyor. Car Port projesi bu standartların temelini oluşturacak” dedi.

Öte yandan, Dağlıoğlu Group’un sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda şekillenen “Car Port” projesi, Arsima Enerji’nin sektördeki liderlik pozisyonunu pekiştirecek. Şirket, güneş enerjisiyle desteklenen altyapı, depolamalı şarj istasyonu modelleriyle geleceğin ihtiyaçlarına bugünden yanıt verecek şekilde tasarlanıyor. Erol Dağlıoğlu, “Bu projeyle hem çevresel sürdürülebilirliği hem de müşteri memnuniyetini önceliyoruz” diyerek, Arsima Enerji’nin vizyonunu şöyle özetledi:

“Car Port projesi, enerji sektöründe olduğu kadar elektrikli araç kullanıcıları için de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.”