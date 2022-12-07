Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, Düzce’nin yapı stoku açısından örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, Düzce’nin yapı stoku açısından örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi’nde 23 Kasım Düzce Depremi, Etkileri ve Normalleşme adlı Cumhuriyet Konferans Salonu’nda konferans gerçekleştirildi.

Konferansın konuşmacısı Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, 23 Kasım 2022 tarihinde 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremde Düzce’nin, yapı stokunu yenilediği ve eski yapıları da güçlendirdiği için başarılı bir süreç geçirdiğini ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD yetkilileriyle birlikte saha çalışmalarında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Arslan, toptan göçme yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Yaşanan deprem sonrasında Düzce’nin yapı stoku açısından ülkemizde örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, depremle yaşamanın ve tedbir almanın önemine değindi.

Sunumunda, depremlerde büyüklük ve şiddet kavramları, fay kırılma biçimleri, Türkiye deprem tehlike haritası, depreme dayanaklı yapı tasarım ilkelerinden de söz eden Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, büyük depremlerde yapılarda oluşan hasarlar ile 23 Kasım Düzce depreminde oluşan hasarları fotoğraf kareleri eşliğinde anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.