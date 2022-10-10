Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin diğer etabı olan ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları başladı. Başvurular 7 Kasım’a kadar yapılabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin diğer etabı olan ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları başladı. Başvurular 7 Kasım’a kadar yapılabilecek.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı ilk evim arsa ve ilk işyerim başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, “Sosyal Konut başvuruları kapsamında altyapısı hazır, imarlı konut arsaları için başvurular Ziraat Bankası şubelerinden alınmaya bugün başladı. Bu arsalara sahip olan vatandaşlar kendi evlerini yapabilecekler. Proje kapsamında satışa çıkarılacak toplam arsa sayısının 1 milyona ulaşması bekleniyor. Başvurular için 18 yaşından büyük, T.C. vatandaşı olan ve arsaların bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak gerekiyor. Ayrıca arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması da şart” dedi.

Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek

Özelmacıklı sözlerine şöyle devam etti: “Daha önce arsa ya da konuttan birine başvuru yapılabileceği açıklansa da Bakanımız Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı. 2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Proje kapsamında müstakil ve hisseli arsalara başvuru alınacak. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare olup, yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında olacak. Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Hisseli parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise yüzde 10’u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınacak.”

Arsalarda ödemeler yıllık taksitle yapılacak

Arsa kuraları için başvuru bedelinin 500 TL olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Arsa tahsis bedelinin 1/10’u peşin geriye kalanı 9 yılda eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olacak. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde de ödenebilecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1604 liradan başlıyor. Hisseli arsalar da ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunuyor” şeklinde konuştu.

İlk iş yerim başvuruları başladı

İlk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için de başvuruların başladığını belirten Özelmacıklı, “Başvuru bedeli 2 bin TL olan iş yeri başvuruları da 7 Kasım tarihine kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Başvuru çerçevesinde T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak gibi bazı şartlar da kontrol edilecek. Kişinin kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekiyor. Ödemeler için de ihale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat bedeli alınacak. Kalan bakiye için de borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere, 6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanarak 120 ay vadede yapılacak” dedi.

Özelmacıklı, iş yeri yapılacak illeri şöyle açıkladı:

“Ankara’da 1000, İzmir’de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa’da 500, Diyarbakır ve Kocaeli’nde 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa’da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir’de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ’da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas’ta 200, Şırnak’ta 150 ve Kastamonu’da 100.”