Sedat Kılınç İnşaat’ın yatırımı olarak kurulan arsaortagım.com platformu, ister bireysel ister ortaklı olarak arsa yatırımı yapanların hem süreç takibini yaparak yatırım değerlendirme süreçlerine destek olacak hem de arsa fiyatına ev, villa ve dükkan sahibi olmalarına imkan sağlayacak.

Sedat Kılınç İnşaat yatırımı olan arsaortagım.com platformu sayesinde vatandaşlar Türkiye’nin her yerinden hem arsa satabilecek hem de satın alabilecek. Ayrıca platformda, ortaklı olarak satın almaya imkan verilirken, diğer yandan da yatırım yapacak olanların arsa üzerinde yapacakları yapılar ile ilgili yüklenici firmalarla anlaşılması ve işleyiş sürecine kadar takibi sağlanabilecek. Yatırımcılarını arsa fiyatına ev sahibi yapacak platformun Türkiye’nin 81 iline bayilikleri de verilecek.

Projenin ülke gündemine ciddi derecede gireceğini söyleyen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “arsaortagım.com Sedat Kılınç İnşaat’ın bir yatırımıdır. Bu yatırımın birçok özelliği var. arsaortagım.com’da neler var dersek; bu platformda arsanızı satabiliyorsunuz. Ayrıca bu platform sayesinde ortaklar bir araya gelerek, bir grup halinde arsa satın alabiliyorsunuz ve arsaortağım.com sitesi ve firması şunu sağlıyor; bir araya gelip arsa satın alınmasını ve akabinde de yüklenici firmalara verilerek kat karşılığı sözleşme yapılarak daireye dönüşmesini sağlıyor. Yani asıl mantık şu, arsa fiyatına ev alabiliyorsunuz. Ev fiyatını yarı yarıya mal ediyorsunuz en önemli özelliği ve şu anda da ülke gündemine çok ciddi anlamda girecek bir proje. Arsa fiyatına ev sahibi, arsa fiyatına villa sahibi, arsa fiyatına dükkan sahibi olabilirsiniz” dedi.

Kılınç, platformun ulusal bir yatırım olduğunu söyleyerek, “Bu platformda neler yapılıyor kısmına gelirsek, platformun içinde şu var; öncelikle bir proje lansmanı açılıyor ve arsaortağım.com sayfasından bu proje duyuruluyor. Duyurudan sonra ön talepler oluşuyor. Bu talepler neticesinde de arsanın büyüklüğüne göre 10 ortaklı, 100 ortaklı gibi farklı ortaklık biçimleriyle arsa satın alması gerçekleşiyor. arsaortagım.com bu süreçte takip noktasında destek oluyor platforma dahil olan tüketicilere. Yani bir araya gelen 100 kişilik bir grubun arsanın satın alınması noktasında yani tapularının alınması ve daha sonrasında da yüklenici firmalarla anlaşılması ve yüklenici firmanın işleyişinin takibi ve dairelerin ya da villaların teslimi noktasına kadar arsa ortaklarına destek oluyor. Ayrıca arsaortagım.com platformundan isteyen arsa satın alabiliyor, isteyen de arsalarını satışa çıkarabiliyor. Bu ulusal anlamda bir yatırım, merkezimiz İstanbul ve Türkiye’nin 81 şehrinde bayilikler oluşturacağız. Bunun için de çalışmalar başladı. Birkaç şehirden de şu anda talepler var. Bunun akabinde Türkiye’nin 81 şehrinde arsaortagım.com’un bayiliklerini de oluşturacağız. Bu bayiliklerde hem arsa satışı, alımı ve arsaortagım.com ortak arsa alma kısmında destek verecek bayilerimiz” ifadelerini kullandı.