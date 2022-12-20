Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilen Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılı yatırım planına alınırken, tarihi yapılar ihale sürecinin ardından restore edilecek.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilen Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılı yatırım planına alınırken, tarihi yapılar ihale sürecinin ardından restore edilecek.

Nazilli’de uzun yıllardır restore edilmeyi bekleyen Arpaz Kalesi ve Beyler Konağı Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla restore edilecek. Restorasyonun Nazilli’ye ciddi bir turizm geliri sağlayacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli’nin tarihini ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2 bin yıl önce yapılmış arenadan başlayıp Türkistan dönemi eserlerinin tek tek ortaya çıkarılmasına kadar tüm süreci birlikte yaşadık. Nazilli, 2020 öncesi çok farklı bir yerdeyken artık turistlerin ziyaret ettiği bir kent oldu. Turist ziyaretlerinin daha kalifiye hale gelmesi, en güzel şekilde ağırlanması, satış stantlarının ve gastronomik lezzetlerin olması Nazillimize ciddi bir turizm geliri sağlayacaktır. Üretim aşamasında burada yaklaşık 50 milyon lira gibi bir harcama yapılacaktır. Devletimiz burada ciddi bir yatırım yapacak” diye konuştu.

Arpaz Kalesi ve Beyler Konağı’nın ziyarete açılması ile Arapapıştı, Afrodisias, Pamukkale ve Mastaura’ya gelen turistlerin uğrak noktası olacağı belirtildi.