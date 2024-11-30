Bayburt’un Arpalı Beldesinde ağaçlara düşen kırağı izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.

Gece saatlerinde eksi 15 dereceyi gören Arpalı’da Çoruh Nehri ve yol kenarlarındaki ağaçlara düşen kırağı adeta görsel bir şölen oluşturdu. Oluşan doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlar, “Yoldan geçerken bu manzarayı gördük. Adeta masallardaki gibi. Kırağı düşen ağaçlar güzel görüntü oluşturuyor, bizde bu durumu değerlendirip birkaç fotoğraf çekildik" dediler.

Öte yandan yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.