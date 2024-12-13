Arpaçaylı öğrenciler, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Ani Ören Yeri’ni ziyaret etti.

Kars Valiliği himayelerinde Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi’nde yer alan “Şehrimi Tanıyorum” alt projesi doğrultusunda Arpaçay Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin refakatinde Kars’ın tarihi yerlerinden Ani Ören Yeri’ne geldi.

Arpaçay Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı gezide, öğrenciler uzman rehberler eşliğinde Ani’nin tarihi dokusunu ve mimari eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Ortaçağ’ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani, barındırdığı kiliseler, katedraller ve camilerle öğrencilerin ilgisini çekti.

Gezi sırasında öğrencilere, Ani’nin tarihçesi, mimarisi ve şehirde yaşamış farklı medeniyetlerin bıraktığı izler hakkında detaylı bilgi verildi.

Geziye katılan öğrenciler, “Ani’yi daha önce kitaplardan okumuştuk ama burada olmak, tarihe dokunmak çok farklı bir duygu. Bu deneyimi yaşamak bizi çok mutlu etti” diyerek duygularını dile getirdiler.

Ani Ören Yeri, 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiş ve bölge turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu tür etkinliklerin, hem öğrencilerin tarih bilincini geliştirmesi hem de Ani’nin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.