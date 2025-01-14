Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, "Meslek Tanıtım Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Arpaçay Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen, Kafkas Projesi kapsamında Kariyer 36 Projesi, Meslek Tanıtımı programına katılım gösteren Akköz, gençlerin meslek seçimleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve ilham almalarına yardımcı oldu.

Kaymakam Akköz, öğrencilerle samimi bir atmosferde bir araya gelerek kendi mesleki deneyimlerini ve kaymakamlık kariyerine uzanan yolculuğunu paylaştı. Eğitim hayatından bahseden Akköz, öğrencilerin hedeflerini belirlerken disiplinli çalışmanın ve azmin önemini vurguladı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, “Meslek seçimi hayatınızdaki en önemli kararlardan biridir. Hayallerinizin peşinden giderken, kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Unutmayın ki, başarı sadece sonuçlarla değil, sürece gösterdiğiniz emekle de ölçülür” dedi.

Etkinlikte öğrenciler, kaymakamlık mesleği ve kamu yönetimi hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Kaymakam Akköz, öğrencilerden gelen soruları içtenlikle yanıtlayarak kamu hizmetinin önemini ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Programın sonunda, okul yönetimi ve öğrenciler, Kaymakam Akköz’e teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.