Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Özel İdare Genel Sekreterliği’nce yapılan, yol, köyiçi kilitli parke taş yol, menfez, su deposu çalışmalarında sona gelindi. Havaların soğumasıyla birlikte inşaat sezonun sonlandırmasına kısa süre kala Kaymakam Muhammed Burak Akköz, beraberindeki Özel İdare Arpaçay ilçe Şefliği yetkileriyle birlikte Gönülalan köyünde yapılan kilitli parke taşı yapımını, Taşköprü köyünde yapılan yol yapım çalışması, Bozyiğit köyünde yapılan içme suyu deposu ve yol çalışmasını, Gülyüzü köyünde yapılan yol iyileştirme çalışması, Taşlıağıl köyünde yapılan ek içme suyu yapımını ve Tomarlı köyünde yapılan ek içme suyu yapımı işlerini yerinde görerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yürütülen çalışmaların biran evvel toparlanarak tamamlanması talimatını veren Akköz, daha sonra köylülerle bir araya geldi.

Köy muhtarları ve vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, sorunların kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Öte yandan köylerde yapılan yatırımlar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Kaymakam Muhammed Burak Akköz, devletin bütün imkanlarının vatandaşlara hizmet vermek için seferber edildiğine dikkat çekti. Akköz, yapılan yatırımlara vatandaşlardan sahip çıkmalarını istedi. Akköz, daha sonra bölgeden ayrıldı.