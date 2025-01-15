Kars’ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen Blok Tabanlı Kodlama Sergisi, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde teknoloji ve eğitim alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sergide, öğrencilerin geliştirdiği blok tabanlı kodlama projeleri tanıtıldı. Robotik araçlardan, yazılım temelli oyunlara kadar birçok yenilikçi proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kaymakam Akköz, sergiyi gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı ve onları başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaymakam Akköz, "Geleceğin teknolojisini inşa edecek olan gençlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmeleri bizler için çok değerli. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin becerilerini ortaya koymalarına ve yeni yetenekler kazanmalarına olanak tanıyor. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de çeşitli atölye çalışmalarına katılarak eğitim teknolojileri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen sergi, katılımcılardan tam not aldı.

Blok Tabanlı Kodlama Sergisi, teknolojiyi öğrenme sürecinin bir parçası haline getirerek öğrencilerin bu alanda daha fazla ilgi ve yetenek geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor.