Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca inşaat sezonunda başlatılan yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Erçetin Altay, yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde belediyenin yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye tarafından yapılan çalışmalar ise vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Başta alt yapı olmak üzere park, bahçe, yol kaldırım, refüj çalışmaların devam ettiği Arpaçay’da belediye kar yağmadan yürütülen çalışmaları tamamlamayı planlıyor. Belediye Başkanı Erçetin Altay, yol yapım çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Altay, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Arpaçay’da birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Erçetin Atay, “Arpaçay’da belediye olarak birçok projeyi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yol çalışmalarımızın büyük çoğunluğu tamamladık. Birkaç ara mahallemizde yol çalışmalarımız devam ediyor. Kış gelmeden çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

Öte yandan Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca ilçe giriş çıkış yol ve refüjleri, park ve bahçeler, ilçe merkezinde alt yapı ve üst yapı, sıcak asfalt yol çalışmalarının yüzde 95’i tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.