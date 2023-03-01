Arpaçay Belediyesi deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Arpaçay Belediyesi deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Başkan Erçetin Altay’ın bizzat katılımıyla Adıyaman Tut ilçesinde açılan çadırla depremzedelere sıcak yemek ve çorba verildi. Yaklaşık 15 gün vatandaşların günde 3 öğün sıcak çorba ve yemek ihtiyacını karşılayan Arpaçay Belediyesi şimdi ise iş makineleriyle Tut ilçesinde enkaz kaldırma çalışması yapıyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın tarafından oluşturulan deprem destek ekibi, Adıyaman Tut ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Erçetin Altay, deprem bölgesinde depremzedelerin dertleriyle dertlendiklerini, kederleriyle kederlendiklerini belirtti.

Altay, depremzedelerin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Arpaçay Belediyesi’nce ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.